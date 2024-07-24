「樂建居」住宅地流標　無發展商參與競投　政府：已提供足夠誘因

去年6月政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，首個招標項目選址柴灣於上周五（7月19日）中午截標，最終接獲1份標書。地政總署今日（24日）公佈，該地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。



未有任何發展商參與競投

地政總署指出，投標者為極好有限公司（母公司：安保工程控股有限公司）。意味項目沒有任何發展商參與投標。

政府：已提供足夠誘因讓發展商參與

對於上述流標情況，政府表示一直致力提供更多資助房屋、豐富房屋階梯，讓市民置業安居。為此，政府去年年中公布「樂建居」的政策框架，旨在善用市場力量，讓私人發展商參與發展資助出售單位，以提高整體發展容量。「樂建居」有公開招標形式及私人土地形式兩種發展模式。就公開招標形式，政府早前表示會在2023/24年度起分批推出3幅用地，位於柴灣祥民道的用地為首幅公開招標的用地，於今年3月28日招標，7月19日截標。

政府發言人說，「樂建居」的政策框架是在綜合考慮為市民提供更多資助出售單位的選擇、有關單位在置業階梯中的定位、對私人發展商的吸引力等不同因素後訂定的，亦已反映持份者的意見。政策框架已清楚列明各項主要參數，在賣地條款中亦已反映相關要求。我們相信有關安排已提供足夠誘因讓發展商參與，亦同時確保單位質素。

柴灣祥民道地皮。（房屋局圖片）

密切留意市場發展、適時檢討招標安排

柴灣祥民道用地可讓發展商提供不少於700個私人興建資助出售單位，發展規模適中。按「樂建居」的政策框架，發展商須以市價六五折（即35%的折扣率）出售單位，而地政總署在計算有關用地的底價時，亦已考慮有關折扣率。考慮到祥民道用地位於市區，並鄰近地鐵站，政府認為該用地適合作為「樂建居」用地，讓發展商參與發展私人興建資助出售單位。

一如其他政府招標出售的土地，投標者的出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

發言人續說，政府會繼續提供更多資助房屋，並豐富房屋階梯。亦會密切留意市場的發展，適時檢討是否需要根據市場發展調整「樂建居」的部分主要參數及未來其他「樂建居」用地的招標安排。同時，我們亦會繼續鼓勵私人發展商以私人土地形式參與「樂建居」。

柴灣祥民道「樂建居」住宅地。

至少建700伙、每伙最細280呎

根據賣地章程，中標發展商必須提供不少於700個住宅單位，實用面積最少要有280方呎；而當中七成單位則不得少於375方呎，並需興建長者日間護理中心及家居照顧服務隊處所。但今次的社福設施則不獲豁免樓面面積。項目可建住宅面積不得超過448,902方呎，發展商可按章程中的計算公式，犧牲部分住宅面積，底層撥作商業樓面。

參考荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮在上年8月只接獲一標，最後流標及轉交房協接手；本項目同樣涉及斜坡工程，又要保育樹木，但勝在本項目位於港島東，鄰近港鐵站，應受居屋申請者歡迎。唯柴灣區內新落成的住宅項目只有居屋蝶翠苑，其他私人住宅的樓齡皆較大，在市價的評估上對發展商有著不明朗的因素。

↓柴灣祥民道項目↓

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樂建居東涌地皮未推出 涉及1600伙

事實上，政府在2023年6月份公佈「樂建居」計劃，在2023/24年度將以公開招標形式推出3幅政府土地。除上述柴灣「樂建居」住宅地外，另一幅為東涌東填海區的東涌第122區地皮，至今未推出招標，地盤面積約1.4公頃或約15.1萬平方呎，提供1,600伙。

地皮位於東涌東填海區的中心位置，並鄰近規劃中的中央綠園。市場預計項目總樓面約92萬平方呎。餘下一幅地皮則暫時未有詳情公佈。

↓東涌東填海區東涌第122區地皮↓