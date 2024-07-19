柴灣「樂建居」住宅地僅收1份標書　發展商指「條款辣、風險大」

去年6月政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，首個招標項目選址柴灣並於今日（7月19日）中午截標。地政總署於黃昏公佈，柴灣「樂建居」住宅地最終接獲1份標書。



柴灣「樂建居」住宅地雖然未知能否批出，不過有不願透露身份的發展商高層向《香港01》表示，目前香港樓市市況如未理想，利息水平高企，認為項目風險較大，因此未有參與投標。



遠期項目2030年落成 難預計樓價水平、卻規定市價65折發售

該發展商高層表示，目前整體經濟環境未如理想，加上利息高企，認為投標風險較高。此外，該幅柴灣住宅地是首幅「樂建居」項目，不過賣地章程加入不少「較辣」的條款，認為相當難計數，而且地皮預計在2030年9月底建成，屬於非常遠期的項目，因此存在大量不確定性，直言難以預計屆時樓價水平，但又要市價65折發售，難以計數。而項目位處山坡也加重成本。

發展商：不能讓集團蒙受風險

他又指出，綜合上述一籃子因素，認為雖然集團支持政府施政，但也不可以令集團蒙受風險之中，因此未能入標競投項目。

柴灣祥民道地皮。（房屋局圖片）

項目位於柴灣祥民道旁的山坡，地盤面積約56,112平方呎，面向柴灣公園。中標者須平整地盤及興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站。而作為資助出售房屋項目，中標發展商需一次性推出所有住宅單位予指定符合居屋購買資格的買家，售價為當時評估市價的65折。

至少建700伙、每伙最細280呎

根據賣地章程，中標發展商必須提供不少於700個住宅單位，實用面積最少要有280方呎；而當中七成單位則不得少於375方呎，並需興建長者日間護理中心及家居照顧服務隊處所。但今次的社福設施則不獲豁免樓面面積。項目可建住宅面積不得超過448,902方呎，發展商可按章程中的計算公式，犧牲部分住宅面積，底層撥作商業樓面。

參考荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮在上年8月只接獲一標，最後流標及轉交房協接手；本項目同樣涉及斜坡工程，又要保育樹木，但勝在本項目位於港島東，鄰近港鐵站，應受居屋申請者歡迎。唯柴灣區內新落成的住宅項目只有居屋蝶翠苑，其他私人住宅的樓齡皆較大，在市價的評估上對發展商有著不明朗的因素。

↓柴灣祥民道項目↓

+ 1