益兆何文田新盤命名「名鑽One Princeton」 涉80伙、下月上樓書
撰文：陳惠娜
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益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅項目今日（26日）正式命名為名鑽「One Princeton」，項目涉及80伙，最快於下月上載樓書及推售。
涉及80伙 最快下月初上樓書及推售
益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目為單幢樓，樓高18層共設80伙，標準戶型以兩房及三房為主，實用面積由逾400至800平方呎，同時亦有逾1,000平方呎特色單位，同時特色單位附設大平台及私家樓梯連接天台。
黃詩詠補充，項目最快下月初上載樓書及開始推售，定價及銷售模式參考同區樓盤，但亦不排除全部招標形式銷售。
益兆集團控股2023年3.5億完成補地價
據知，上述重建項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。
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