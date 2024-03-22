龍床盤菁雋本月「兩蝕一賺」　最細128呎納米樓205萬沽　升值一成

樓市撤辣後，二手樓市交投明顯轉活，新界區納米樓交投量也有增加。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，本月暫時錄得3宗二手買賣，其中一宗更為近年市場罕見錄得升值的個案，一伙屬於全盤面積最細、僅128平方呎的納米單位，以205萬元沽出，較5年前買入價升值近一成。至於其餘兩宗納米單位均需要蝕讓離場。



市場消息指出，上述罕見納米樓升值個案為菁雋中層31室，實用面積128平方呎，早前叫價220萬元，本月初以205萬元沽出，成交呎價約16,016元。該單位2019年12月買入價187.1萬元，是次易手帳面升值約17.9萬元或約9.5%。

2019年底買入價187萬

不過翻查資料顯示，同類單位去年共錄3宗買賣，當中兩伙低2層至3層的31室，去年成交價同樣為228萬元，升值約27至28%。若比較同類型、同戶型單位，反映在過去一年間樓價回調約10%。

屯門菁雋主打納米樓，有「龍床盤」之稱。（資料圖片）

菁雋兩伙面積較大納米樓均需蝕沽

至於菁雋本月錄得另外兩宗二手成交個案，均需要蝕讓離場。其中菁雋中高層20室，實用面積170平方呎，以235萬元沽出，成交呎價約13,824元。該單位2019年7月買入價283.4萬元，即貶值約48.4萬元或17%。

另一宗為菁雋低層28室，實用面積168平方呎，以246.5萬元沽出，成交呎價約14,673元。該單位2019年7月買入價272.2萬元，即貶值約25.7萬元或9.4%。