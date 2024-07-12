屯門納米樓月租1.1萬　呎租64元創新高　一個原因業主加租25%

因發展商說了句「紫禁城再大，皇帝也不過睡張床」而得名的屯門「龍床盤」菁雋，該盤一伙開放式戶新近獲內地生以月租1.1萬元承租，呎租64元創項目新高。當中竟有一個原因可以令業主即時提價25%租金。



僅半年短租約 業主即時加租25%

美聯物業屯門區域營業董事梁浩文表示，是次租賃成交為菁雋高層25室，屬開放式間隔，實用面積171平方呎。單位最新以1.1萬元租出，呎租64元，創項目呎租新高。至於新租客為內地學生，由於上述租約僅半年，故業主由原初以8,800元叫租，即時提價2,200元或25%至1.1萬元。

↓↓菁雋高層25室↓↓

業主租金回報4.4厘

參考對上一宗呎租突破60元的租賃成交，屬高層31室，實用面積128平方呎，於2023年9月以7,800元租出，呎租為61元。

據悉，業主於2019年以301.3萬買入，以是次租金計，單位租金回報4.4厘。