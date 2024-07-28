江旻憓奧運奪金｜信和商場向全港派20萬S現金券　奪獎牌再加碼

四年一度的體壇盛事，香港隊成功奪得今屆首面獎牌，本港劍擊隊代表「重劍一姐」江旻憓在個人女子重劍項目中奪得首面金牌。信和集團宣佈7月29日將會透過S+REWARDS 派發20萬S現金券，與全港市民一同慶祝香港運動員奪取佳績。



為與香港市民一同祝賀香港運動員於體壇盛事上取得佳績，信和集團資產管理董事蔡碧林宣佈，集團明日下午5時起，於 S+ REWARDS 手機應用程式派發價值$20 萬 S 現金券，現金券適用於信和集團九大商場近 400 間商戶。而稍後只要香港運動員每獲得一面獎牌，集團會再度加碼派發總值$20 萬 S 現金券，派發次數不設上限。

此外，商場內多間商戶亦響應「全城同賀」活動，免費派發飲品或提供折扣，當中包括鴻福堂免費派發涼茶、Super Sports Park 送免費入場券、BOUTIQUE BY THE GRAND 咖啡 8 折等。