沙田好運中心商場優化工程竣工　內地品牌蜜雪冰城、農耕記進駐

華懋集團早前斥資5億元為開業將近40年的沙田好運中心進行的優化工程竣工。商場宣布以「潮食樂園」的多元年輕化面貌全新登場。適逢暑假黃金檔期，商場額外投放過百萬元宣傳推廣費，預料暑假檔期將帶動商場整體人流升逾20%至逾900萬人次。



華懋集團資產管理租務部總監梁力宏表示，沙田好運中心自2021年開始分階段進行的優化工程，今年上旬優化工程竣工。

華懋集團資產管理租務部總監梁力宏。（柳英傑攝）

本季商場到訪人次逾800萬

商場試業期間營業額及人流亦超出預期，預料慶祝活動期間將帶動人流逾900萬人次，另外消費額亦會較試業期間升10%，商場本季累積到訪人數逾800萬人次。

店舖出租率超逾8成 餐飲佔比逾4成

再指，現時店舖出租率超逾8成，當中餐飲店舖出租率近100%，餐飲租戶比例較翻新前增至逾4成。當中有不少為內房餐飲品牌，包括蜜雪冰城、農耕記湖南土菜等。