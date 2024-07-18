沙田好運中心商場優化工程竣工 內地品牌蜜雪冰城、農耕記進駐
撰文：柳英傑
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華懋集團早前斥資5億元為開業將近40年的沙田好運中心進行的優化工程竣工。商場宣布以「潮食樂園」的多元年輕化面貌全新登場。適逢暑假黃金檔期，商場額外投放過百萬元宣傳推廣費，預料暑假檔期將帶動商場整體人流升逾20%至逾900萬人次。
華懋集團資產管理租務部總監梁力宏表示，沙田好運中心自2021年開始分階段進行的優化工程，今年上旬優化工程竣工。
本季商場到訪人次逾800萬
商場試業期間營業額及人流亦超出預期，預料慶祝活動期間將帶動人流逾900萬人次，另外消費額亦會較試業期間升10%，商場本季累積到訪人數逾800萬人次。
店舖出租率超逾8成 餐飲佔比逾4成
再指，現時店舖出租率超逾8成，當中餐飲店舖出租率近100%，餐飲租戶比例較翻新前增至逾4成。當中有不少為內房餐飲品牌，包括蜜雪冰城、農耕記湖南土菜等。
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