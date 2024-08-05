周末新盤錄51宗　黃金海灣·意嵐139伙僅沽逾一成

新盤陸續推售餘貨，一手交投持續。過去兩日（8月3日、8月4日）新盤市場錄得51宗成交，較上周的146宗下跌65%。當中黃金海灣·意嵐第三輪銷售139伙，惟即日僅沽17伙。 另何文田St. George's Mansions 四房雙套大宅8,638萬元沽出。



黃金海灣·意嵐第三輪賣139伙 即日僅沽12.2%

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，昨日（8月4日）進行第三輪銷售，以先到先得形式盡推139伙，即日沽出17伙，佔可發售單位僅12.2%，吸金6,285.9萬元。如連同周六沽出兩伙計，過去周未累沽出19伙。另項目自7月開售以來已累售335伙，套現逾11億元。

柏蔚森III 樓王1463.7萬沽

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III，三日連沽14伙海景單位，過去三周內整個系列共售出284伙，佔可售單位逾79%。當中樓王第1座7樓A室，實用面積666平方呎，三房套加儲物室連洗手間間隔，成交價1,463.7萬元，呎價21,977元，成交樓價及呎價再創新高。

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III。

日出康城PARK SEASONS連沽兩伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，周未亦沽出兩伙，吸金966.5萬元，涉及為第2A座41樓及42樓E室，同屬一房連開放式廚房間隔，實用面積322平方呎，成交價分別為485.5萬元及481萬元。

另同系由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I 亦沽一伙，涉及為 第1座8樓A室，屬三房套連工作間連洗手間及梗廚間隔，實用面積716平方呎，成交價1,779.8萬元。

何文田St. George's Mansions 四房大宅8638萬沽

另市場亦錄零星大額成交。信置（0083）與中電的何文田St. George's Mansions亦沽一伙，涉及為3座8樓A單位，單位實用面積2,087平方呎，屬四房雙套大宅間隔，成交價為8638萬元，呎價41,390元。項目累售55伙，總套現逾57億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。