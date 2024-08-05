九龍塘劍橋道31號獨立地段招標　意向價3.3億　長情業主持貨70年

豪宅交投轉旺，有業主趁機推出九龍塘豪宅物業。第一太平戴維斯表示，獲業主委任公開招標出售九龍塘劍橋道31號，物業將以現狀出售，截止日期為9月26日正午12時，物業現意向價3.3億元，每方呎樓面地價約33,000元。



第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部高級經理但泰利表示，物業現狀為兩層高住宅，連大量泊車空間，地盤面積約5,485方呎，最大可重建面積約9,873方呎。

第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部高級經理但泰利表示，近月龍駒道的屋苑式別墅的二手成交呎價約48,000元，一手全新的呎價更高達86,000元，物業現意向價3.3億元，樓面地價約33,000元。

然而物業為正宗九龍塘的獨立地段，並擁有重建及設計的自主權亦不受屋苑或大廈公契所規範，自由度及性價比都相當高。物業可重建一幢近一萬呎三層高的私人別墅，很多天馬行空的室內設計概念都可以於這近萬呎的私人空間內發揮。業主持貨70年，這次割愛招標出售，相信會引起廣泛關注。