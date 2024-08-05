減息在即用家偷步入市　十大屋苑11宗成交反彈8成　創14周新高

中原地產十大屋苑本周末錄得11成交，按周回升83.3%或5宗，創近14周新高，零成交屋苑降至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城預計美國下月減息機會極高，重燃置業氣氛，吸引觀望多時的買家重返市場尋寶，加上本周末未有全新大型一手盤推售，客源流向各區二手屋苑，買家遇上合價盤便會果斷偷步入市，帶動二手交投止跌回升。



海怡半島三房戶蝕22%

港島區方面，海怡半島本周末錄得1宗成交，交投平穩，新成交為27座中層E室，實用面積736平方呎，採三房套房加儲物房間隔，座向東方，外望開揚翠綠景致，最新以960萬元易手，呎價13,043元。據悉，原業主於2017年以1,228萬元購入單位，持貨7年，現沽貨賬面需蝕讓268萬元或22%離場。

海怡半島。

太古城本周末錄得2宗成交，其中1宗由分行促成，單位為元宮閣高層A室，實用面積709平方呎，三房兩廁間隔，向東北，望全泳池景及園景，屬屋苑優質戶，加上物業位置優越，地鐵站迅步即到，原先開價1,400萬元，最終累減467萬元，以933萬元獲承接，呎價13,159元。

原業主早於1982年以63.8萬元入市物業，持貨42年，是次沽出單位賬面大幅獲利869.2萬元離場，單位升值逾13倍。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為5期9座低層D室，實用面積503平方呎，兩房間隔，單位座向東方，望校園景，最新以588萬元成交，呎價11,690元。

新界區方面，嘉湖山莊打破上周末靜局，本周末錄得2宗成交，其中1宗為美湖居3座高層D室，實用面積540平方呎，三房一廁間隔，座向西北，享開揚景致，最新以413萬元沽出，呎價7,648元。原業主於2014年7月以333.8萬元購入該址，持貨剛剛10年，現沽貨賬面獲利79.2萬元離場，單位期內升值24%。