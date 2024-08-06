九倉龍翔道豪宅1期、4期合併再申請樓花預售　落成日期延遲半年

新盤庫存量高企，發展商減慢推盤步伐。據地政總署資料指，今年7月批出1份預售樓花同意書，同月九倉（0004）龍翔道豪宅新盤項目第1期、第4期撤回申請後，再合併為第1期重新申請樓花預售，涉及單位維持73伙。不過該盤落成日期由2024年6月30日，延後至2024年12月31日，即延遲半年。上述地皮於2018年由九龍倉集團以124.5億元投得，平方呎樓面地價2.85萬元，當時創下全港住宅官地第三高。



會德豐地產黃光耀：項目正進行上蓋工程

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，本集團就龍翔道188號項目重新申請預售文件，並更新預計落成日期為2024年12月31日。項目正進行上蓋工程，有關銷售部署將適時公佈。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

預計落成時間由今年6月30日延至12月31日

地政總署公布，九倉龍翔道188號第1期以及第4期於7月撤回預售樓花同意書申請，兩期各佔28伙及45伙，共提供73伙單位，原定預計落成時間為2024年6月30日。

不過該九倉最新再就龍翔道188號第1期重新申請預售文件，涉及73伙，預計為把項目第1期以及第4期合併。惟預計落成時間更新為2024年12月31日。

2018年以呎價2.85萬奪標 創下全港住宅官地第三高

上述地皮由政府於2018年推出招標，當時由九龍倉集團以124.5億元奪得，每平方呎樓面地價2.85萬元，料落成後呎價可高達逾4.6萬元，當時創下政府住宅地第三貴地皮。

該項目早前獲批建築圖則，總樓面面積約436,218平方呎，設4幢分層住宅大廈，當中兩幢樓高15層，其餘兩幢為17層高，另設有兩層基座。