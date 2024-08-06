佐敦高臨原價加推26伙　入場一房532.1萬起　周六開售32伙

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨，今日 (6日) 加推第5號價單，共提供26伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，折實售價由532.1萬至940萬元，呎價由19,781至23,106元，屬原價加推。項目同日落實於本周六以先到先得形式推售32伙單位。



5號新價單共涉26伙單位，包括7伙一房及19伙兩房單位，價單售價由618.7萬至1,093萬元，呎價由23,000至26,867元，扣除最高折扣優惠14%後，折實售價由532.1萬至940萬元，折實呎價由19,781至23,106元，屬原價加推。項目將於本周六以先到先得形式推售32伙。

資本策略地產旗下佐敦彌敦道高臨。

一房銷情理想、未來或提價惜售

資本策略地產有限公司執行董事何樂輝指，項目自5月推出以來，銷售成績理想，至今售出152伙，佔已推出之單位逾8成，套現逾11.6億元。當中一房單位共設64伙，現時已售出55伙，銷情理想，因此未來將更惜售一房單位，或有提價空間。

資本策略地產旗下佐敦彌敦道高臨。