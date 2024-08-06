「信義系」李氏家族成員2億掃兩伙沙田洋房　採90天成交期

撰文：黃祐樺
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市場再錄得名人入市個案。「信義系」家族成員新近擲逾兩億元，連掃兩伙逾4,000平方呎沙田豪宅洋房。其中一幢洋房買家為「信義系」創辦人李賢義之子、上市公司信義玻璃 （0868）執行董事李聖根夫婦。

掃兩伙逾4000呎洋房　買家採90天付款計劃

據資料顯示，涉及單位為沙田九肚麗坪路駿嶺薈洋房70號及洋房71號，實用面積分別為4,087及4,098平方呎，屬五房間隔，各連926及834平方呎花園，以及各連1,150平方呎天台。

資料指該兩幢洋房於今年7月各以1.02502億元及1.02778億元沽出，並分別以公司名登記，各涉及為「駿裕亞太有限公司」及「益星企業有限公司」，採90天付款計劃。

沙田駿嶺薈洋房。（資料圖片）

「信義系」家族成員擲逾兩億　掃兩伙沙田豪宅洋房

其中 「益星企業有限公司」董事則料為「 信義系」創辦人李賢義之子、上市公司信義玻璃 （0868）執行董事、九龍樂善堂常務總理李聖根（LEE, SHING KAN）及其妻子前中國網球運動員晏紫（YAN, ZI ）。

至於「駿裕亞太有限公司」的一名董事料為「 信義系」家族成員兼九龍樂善堂第一副主席李培埡（LEE, PUI AH）。

信義系旗下多家公司上市公司，當中包括信義玻璃 （0868） 、信義儲電 （8328） 及信義能源 （3868）。

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