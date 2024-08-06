NOVO LAND原價加推78伙　周五價單發售125伙　折實最平307萬

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期昨日（5日）原價加4號價單，提供78伙，折實平均呎價約12,176元。該盤同時公佈新銷售安排，折實306.68萬元起，落實周五（9日）新一輪推售154伙，包括125個價單單位及29個招標單位，價單單位以現金付款計劃計算，入場費為306.68萬元。



NOVO LAND第3B期加推4號78伙價單，包括4個開放式單位、28個1房、37個2房及https://media-cms.hk01.com/stories9個3房，實用面積252至697平方呎，價單定價360.8萬至1.013.5萬元，價單呎價12,237至14,976元。

以最高15%折扣計算，整批折實306.68萬至861.47萬元，折實呎價11,645至12,729元，當中32伙折實低於400萬元，入場單位為2A座19樓E室，實用面積252平方呎，折實呎價12,170元。

該項目同步敲定於周五作新一輪154伙銷售，當中125伙以價單形式出售，入場單位為前述2A座19樓E室，另29伙同日起招標。NOVO LAND第3B期昨天再沽3伙，系列至今累售逾3,050伙。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

新地屯門兆康NOVOLAND 3B期。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）