屯門飛揚兩期累沽716伙、套現36億 今加推6伙入場費524萬｜多圖
撰文：柳英傑
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由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚一期，今日（8月6日）首度公開三房現樓示範單位，以及公佈項目最新銷售安排。該盤將於本周六（10日）以先到先得形式發售6伙。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目加推6伙單位，折實平均呎價為12,452元。戶型涵蓋兩房至三房，分別三伙兩房，以及三伙三房單位，折實入場價為524.4萬元。
當中，入場單位為一座地下E室，單位實用面積為469平方呎，屬兩房間隔，折實售價為524.4萬元，呎價為11,181元。
飛揚兩期累沽716伙 套現36億
另外，楊桂玲又指飛揚一及二期合共累積沽出716伙，佔可售單位近9成，套現36億元。而飛揚一期年初已獲滿意紙，於今年6月曾以現樓重推，累沽22伙，套現1億元。至於飛揚二期預計今月獲批滿意紙，預計本月底至下月初開始通知買家收樓。
另外，集團部署下月推黃竹坑Blue Coast第二期。至於第一期已沽出570伙，套現108億元。
買指定兩房及三房 獲8.8萬及12.8萬優惠
另外，發展商同時公佈飛揚第1期6伙精選單位之銷售安排，並連同另外2伙在售單位，推出限時折扣優惠，即認購指定兩房單位可獲8.8萬元或三房單位12.8萬元。
是次涉及的8伙單位，包括5伙三房及3伙兩房單位。當中三房單位分別位於第1座11樓、12樓及15樓的A室，以及第2座16樓及17樓的E室。而兩房單位分別位於第1座地下，1樓及2樓E室，1樓及2樓E室。
↓↓第1期2座3樓E室三房現樓示範單位↓↓
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