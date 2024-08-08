尖沙咀名鑄蝕讓不斷　業主持貨15年竟要接近「平手價」放盤

尖沙咀豪宅名鑄近年蝕讓個案不斷，新近有同廈業主以接近15年前的「平手價」推出放盤。名鑄一伙中低層千呎兩房戶新近以2,500萬元放售，惟翻查資料，原業主於2009年以2,450.6萬元買入該單位，即時隔15年以接近當年買入價「平手」放盤，僅僅高出約50萬元。如單位最終成交沽出，扣除各類交易成本，相信仍需要損手離場。



上述單位為尖沙咀河內道18號名鑄28樓G室，單位實用面積為1,033平方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，目前單位受業主委託以交吉形式出售。

2009年買入價2450.6萬

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物價現時售價為2,500萬元，呎價約24,201元。參考名鑄同類單位叫價每平方呎約為30,000元。

據了解，上述單位原業主於2009年10月以2,450.6萬元買入，即時隔15年以買入價僅高出50萬元「平手價」叫價放盤。如單位最終成交沽出，相信仍需要損手離場。

尖沙咀名鑄。（資料圖片）

尖沙咀名鑄蝕讓不斷 名人蝕沽個案屢見不鮮

尖沙咀名鑄近年蝕讓個案不斷，當中不乏名人沽貨。當中包括譚仔雲南米線家族成員「四妹」譚艷萍所持有名鑄高層B室，於本月以約1.5億元蝕讓沽出，持貨6年轉售帳面蝕約1,100萬元，單位貶值6.2%。

另外，內地科企高層來港買樓都曾蝕讓離場。由騰訊副總裁姚曉光持有的名鑄高層D室於2023年以7,120萬元沽出，較其2017年中買入價9,800萬元，帳面貶值約27%，蒸發2,680萬元。若連同買入時的辣招稅款1,470萬元及其他使費，實蝕金額高達約4,320萬元。

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）