元朗雨後三房較去年劈價25%　入場價614萬起　下周日推售41伙

星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後今日（7日）更新價單與銷售安排。項目最新減價推售11伙三房單位，折實售價由614萬元至682萬元，呎價由10,336至11,513元。新售價較去年減價近25%。包括該批單位在内共有41伙落實於下周日（11日）以先到先得形式發售。



星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，是次更新的單位共涉11伙，均屬三房連開放式廚房的J室單位，實用面積592平方呎至594平方呎，折實售價由614萬元至682萬元，折實呎價由10,336至11,513元，其中逾半數單位呎價不超過11,000元。部分單位的售價扣除所有折扣後，更低於現時正售的兩房單位。

同日，項目落實於下周日將推售包括該批單位在内的41伙單位，以先到先得形式發售。及開放一伙21樓J室連裝修的示範單位，以展示送贈的「置好啲」免費傢俬組合優惠。

↓↓21樓J室連裝修示範單位↓↓

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（發展商提供）

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三房售價較去年減價近25%

價單顯示，該批單位的售價與去年同類成交比較，減價接近兩成半。以9樓J單位為例，實用面積592平方呎，折實售價627萬元，呎價10,593元。較去年3月成交的低一層單位8樓J室，成交呎價14,087元，減幅近25%。

發展商補充，至於項目餘下的開放式至兩房單位因大部分享有后海灣景致，故不納入減價範圍。