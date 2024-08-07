内地客蝕讓3球半沽君臨天下三房 五年貶值16%、創近年最高蝕幅
撰文：李明珠
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豪宅交投以蝕讓個案為主。九龍站君臨天下一伙三房單位最新以1,850萬元沽出，呎價24,899元。原業主5年前入市，是次沽貨帳面蝕讓350萬元，單位貶值約15.9%，創屋苑近年最高蝕幅紀錄。
市場消息指，上述單位為君臨天下2座中層E室，實用面積743平方呎，三房間隔。原業主最初叫價2,250萬元放售，放盤半年後主動下調叫價，最終以1,850萬元沽出，累減400萬元，折合呎價24,899元。
↓↓君臨天下2座中層E室↓↓
5年貶值16%創近年新高
資料顯示，屋苑過去3年二手蝕讓成交不多，蝕幅介乎1%至14%，即是次成交創近年屋苑蝕幅新高。
據悉，原業主為内地投資者，於2019年3月以2,200萬元購入上址。現持貨5年帳蝕350萬元離場，單位期内貶值15.9%。
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