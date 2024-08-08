東涌東環兩房加租29%至1.8萬元　新租客機組人員零議價承租｜多圖

二手市場成交淡靜，惟租務成交不斷。據差估署資料顯示，6月份私樓租金指數報189點，創過去四年半新高紀錄。當中有機組人員零議價1.8萬租東涌東環兩房，較舊租金急升約29%。



中原地產分行經理曹嘉華表示，是次租賃成交為東涌東環1B座高層6室，實用面積452平方呎，屬兩房間隔，望樓景為主。單位新近以月租1.8萬元零議價租出，呎租40元，較一年前舊租1.4萬元急升約29%。至於，新租客為2名機組人員。

據知，業主於2015年9月以530.86萬元買入單位，以是次租金計，租金回報約4.1厘。

↓↓東涌東環1B座高層6室↓↓

東涌東環1B座高層6室。（VR截圖）

東涌東環。

家庭客1.68萬零議價承租利奧坊．壹隅一房

另外，美聯物業區域經理劉志偉表示，大角咀利奧坊．壹隅一房戶新近亦以月租1.68萬元零議價租出，呎租約68.9元。涉及單位為大角咀利奧坊．壹隅2座中層F室，實用面積約255平方呎，屬1房間隔，外望城市景。至於，租客為區內分支家庭客，因鍾情單位新簇且間隔合意。

據知，業主於2022年5月以約598.4萬元買入單位，以是次租金計，租金回報約3.4厘。