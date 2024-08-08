屯門隱世孤島三房270萬超筍價　呎價4500元平過公屋、重回2013年

新盤低價搶客，二手樓價進一步受壓。有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島別墅一伙三房單位，最新大幅劈價以270萬元成交，呎價僅4,545元，貼近公屋價格水平。成交呎價不但創至少8年新低，更重回2013年水平。



市場消息指，該單位為東座中層B11室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，可望海景。原業主於去年開始放盤，最初叫價688萬元，其後多次下調價格，直至上月減價至330萬元才獲新買家洽詢。最終新買家再議價以270萬元成交，累減418萬元，劈價超過6成，折合呎價4,545元。

呎價創8年新低、較2年前同類戶劈價一半

資料顯示，是次單位成交呎價創屋苑至少8年新低，更重回2013年水平。對上一宗同類成交為同座高層B8室，面積576平方呎，於2022年5月以505萬元成交，呎價8,767元。可見是次單位造價較2年前同類戶下跌235萬元或46.5%，跌價接近一半。

龍珠島位處青龍路9號，鄰近掃管笏和小欖，島上設有一條短堤連接陸地。

龍珠島（資料圖片）