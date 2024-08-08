長沙灣海峯488萬沽 上年買入蝕112萬走 貶值近兩成歷來最大蝕讓
撰文：李明珠
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樓市走勢未明，部分業主入市後不久決定止蝕離場。長沙灣海峯錄得本月首宗成交，一伙一房單位新近以488萬元沽出，呎價15,948元。原業主於去年2月買入單位，帳面蝕讓112萬元，貶值近兩成，亦創屋苑歷來最大蝕讓紀錄。
中原地產高級區域經理許永生表示，該單位為高層E室，實用面積306平方呎，屬一房間隔，向東北，望開揚樓景。原業主最初叫價560萬元放盤，最新以488萬元沽出，累減72萬元或12.8%，呎價15,948元。
持貨一年半蝕兩成、創屋苑最大蝕讓
資料顯示，屋苑為單棟樓，於2009年落成至今僅錄3宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎1%至7%。即是次單位成交創屋苑歷來最大蝕讓。
至於，原業主於2023年2月以600萬元買入單位，持貨約一年半即轉手，帳面蝕讓112萬元，期内貶值約18.6%。
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