宏安鰂魚涌FINNIE涉90伙　最細223呎起　平台戶面積大室內逾2.5倍

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE，今日（8月8日）已上載樓書，項目提供90伙單位，最細一伙223平方呎，屬連平台特色戶，其平台面積433平方呎，大於單位實用面積。發展商表示，項目正積極部署銷售安排，並將於下周內開放示範單位。



關鍵日期2026年5月、樓花期22個月

項目提供90伙，由一座住宅大樓組成，標準樓層一梯四伙，共用兩部升降機。單位戶型涵蓋41伙一房單位，41伙兩房單位。單位實用面積由223至626平方呎，設8伙特色單位。預計關鍵日期為2026年5月31日。樓花期22個月。

標準樓層一梯四伙，共用兩部升降機。（樓書截圖）

最細一伙223呎 屬連平台特色戶

當中最細一伙為2樓A室，屬一房間隔，實用面積223平方呎，連433平方呎平台。至於最一伙為29樓A室，屬三房間隔，實用面積626平方呎，連245平方呎平台及505平方呎天台，內置樓梯上落。

2樓D室一房連平台戶 平台面積大室內逾2.5倍

另外值得留意的是，項目2樓D室，實用面積248平方呎的一房單位，其平台實用面積為72平方呎，即較單位面積大逾2.5倍。

2樓D室一房連平台戶，平台面積大室內逾2.5倍。（樓書截圖）

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述項目地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」持有，早前以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。

鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE。（柳英傑攝）

鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE。