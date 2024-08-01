宏安鰂魚涌新盤FINNIE設90伙　最細245呎起　預告下周上樓書

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目日前命名為FINNIE。發展商今（8月1日）公布最新部署，預告售樓廠及示範單位正在趕工中，最快下周上樓書。



提供90伙單位 最快下周上樓書

發展商率先披露項目細節，樓盤提供90伙單位，戶型涵蓋41伙開放式單位，41伙一戶單位。單位實用面積由245平方呎至364平方呎。另設8伙特色單位。

宏安地產有限公司執行董事程德韻（左二）

程德韻：形容項目為「減息尾班車」

宏安地產執行董事程德韻表示，售樓廠及示範單位正在趕工中，預告將開放兩個示範單位，最快下周上樓書，月內展開首輪銷售。

對於昨日美聯儲表示9月減息的明確態度，程德韻指出減息對樓市有提振作用，惟減息為一個周期性措施，形容項目為「減息尾班車」。

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述項目地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」持有，早前以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。

宏安地產旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE。（柳英傑攝）