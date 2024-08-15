錦上路柏瓏落成延至明年3月　發展商：受不可抗力、惡劣天氣影響

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏 I 及 II ，分別原定今年10月10日及11月9日落成。惟據項目售樓說明書顯示，上述兩期項目關鍵日期由原定的關鍵日期延至2025年3月4日及3月17日，即延遲4至5個月落成。



受不可抗力、惡劣天氣影響 已書面形式通知買家

信置回覆《香港01》查詢時表示，項目因不可抗力所導致的延誤及/或惡劣天氣，在項目的認可人士在作出評估後，已分別批予延期至2025年3月4日（柏瓏I）及2025年3月17日（柏瓏II）。

另外又指，發展商宏鍵有限公司已就有關情況透過書面形式通知買家，當項目的轉讓同意書批出後，發展商會於一個月內出信通知買家收樓。

2022年11月曾發現工程問題 需全面檢查及修正

值得留意的是，柏瓏於2022年11月時被發現項目部分柱身鋼筋綁紮工序與審批圖則有出入，需進行全面檢查及修正。及後亦拆除欠妥的混凝土支柱及按照批准圖則重新建造。

當時發展商回覆《香港01》查詢時表示，整體項目工程進度不會受到影響，而港鐵（0066）則回覆表示已要求發展商嚴謹處理。

六大因素決定批準延遲預計關鍵日期

據樓書資料顯示，一般情況下認可人士可因為以下6個原因決定批準延遲預計關鍵日期，當中包括「工人罷工或封閉工地」、「暴動或內亂」、「不可抗力或天災」、「火警或其他賣方所不能控制的意外」、「戰爭」或「惡劣天氣」。另值得留意的是，如預計關鍵日期延後即收樓日期亦可能延遲。