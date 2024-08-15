房協青衣偉景花園三房640萬沽　上手6年帳蝕逾一球半、貶值逾19%

房協屋苑青衣偉景花園錄得一宗二手成交個案，一伙三房戶新近以640萬元沽出，上手持貨6年，帳蝕逾一球半離場，單位貶值逾19%。



青衣偉景花園三房640萬沽

利嘉閣地產首席分區市務董事彭錦添表示，是次成交為青衣偉景花園4座低層D室，實用面積約694平方呎，屬三房套間隔，外望樓景。據知，原業主最初以已補地價720萬元叫價放盤，新近以640萬元沽出，呎價約9,222元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為683萬元，而恒生估價則為601萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。

青衣偉景花園。

持貨6年帳逾一球半

據悉，原業主在2018年以已補地價約791.8萬元買入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓151.8萬元，單位期內貶值逾19%。

彭錦添補充，該屋苑現有約13個單位放盤，最低入場費由約未補地價540萬元起。