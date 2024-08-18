十大傳統屋苑今年暫錄逾1700宗　按年減少約1%　表現好過大市

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至8月15日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄25,754宗註冊，較去年同期的26,491宗減少約2.8%；當中十大傳統屋苑本年至今錄1,713宗註冊，較去年同期的1,733宗減少約1.2%，註冊量按年同期表現較大市稍好。



十大傳統屋苑中，有7個屋苑本年至今註冊量按年同期報跌，當中康怡花園錄80宗註冊，較去年同期的113宗減少約29.2%；新都城錄92宗註冊，較去年同期的129宗減少約28.7%；麗港城錄132宗註冊，較去年同期的155宗減少約14.8%。

另有3個屋苑本年至今註冊量按年同期報升，當中嘉湖山莊錄315宗註冊，較去年同期的258宗增加約22.1%；太古城錄225宗註冊，較去年同期的187宗增加約20.3%；荃灣中心錄100宗註冊，較去年同期的89宗增加約12.4%。

嘉湖山莊315宗註冊居榜首

至於本年至今十大傳統屋苑二手住宅註冊量排名方面，嘉湖山莊以315宗註冊居榜首，美孚新村以251宗註冊排第二，太古城以225宗註冊排第三。

↓↓每年首8個月十大傳統屋苑二手住宅註冊量↓↓