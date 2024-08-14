回顧美國加息期　本港私樓市值蒸發2.2萬億　每名業主身家輸179萬

近日市場大吹減息風，進一步加強買家入市信心，不少買家選擇偷步入市。中原地產統計數據指出，回顧美國今次加息周期達5.25厘，連累本港私樓總市值蒸發逾2.2萬億元，即平均每名業主身家輸179萬元。



銀主盤、負資產湧現 發展商「深水炸彈價」開盤

今輪加息周期自2022年3月中啟動，先後加息11次累計達5.25厘，期間本港樓市飽受壓力，樓價大跌逾2成，創2008年金融海嘯後最大跌市，引發銀主盤及負資產個案湧現，發展商「深水炸彈價」開盤一個接一個。

回顧美國今次加息周期達5.25厘，本港亦加息5次共0.875厘，從而令樓價下跌，期間全港私樓總市值蒸發逾2.2萬億元，相當於每加息1厘，總市值就少4,368億元，除開全港128萬伙私人住宅單位，平均每名業主身家蒸發179萬元。

全港私樓總市值由11.5萬億跌至9.2萬億

據中原樓市大數據顯示，目前全港私樓總市值已下跌至9.2萬億元，比美國啟動加息前逾11.5萬億元，下跌近兩成。

太古城業主人均輸305萬

中原地產統計的十大屋苑，總市值亦由美國加息前達9,079億元，現已跌至7,061億元。當中以中產屋苑太古城的業主人均身家蒸發305萬元最多。而以打工仔為主的嘉湖山莊，人均業主亦損失137萬元。

沙田第一城最傷 炒家天堂變輸家天堂、呎價挫27%

曾有「炒家天堂」之稱的沙田第一城更變成「輸家天堂」，屋苑平均呎價由2022年3月17,059元，上月跌至12,415元，短短兩年多跌幅達27%，是今輪加息周期跌得最傷屋苑。