呎價跌穿9000元！　沙田第一城三房748萬沽出　兩年大劈35%求售

本港十大屋苑成交繼續尋底，沙田第一城一伙三房單位放盤兩年，業主為促成交易減價接近35%，新近以748萬元沽出，成交呎價更跌穿9,000元。



中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，是次成交單位為沙田第一城3期33座低層D室，實用面積為854平方呎，坐西北望內園景。單位早於2022年2月以1,160萬元叫價放盤，新近以748萬元沽出，即原業主放盤兩年大幅劈價近412萬元，或35.5%求售。單位成交呎價更跌穿9,000元水平。

據了解，原業主於2004年10月以318萬元買入單位，持貨約20年，帳面賺430萬元，或2.35倍。

沙田第一城。

呎價跌穿9000元水平

翻查資料指，沙田第一城本月成交宗數達14宗，成交平均呎價為12,415元。而上月屋苑成交平均呎價則為12,932元。

而對上一次同類型成交為2024年5月以850萬元成交一伙4座低層D室，單位實用面積為853平方呎，成交呎價為9,965元，反映出是次成交呎價跌穿9,000元水平為近來少見。