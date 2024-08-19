百利保1.2億強拍統一青山道舊樓　料與旁邊二級歷史建築合併發展

百利保（0617）收購的長沙灣青山道291至293號舊樓，今日進行強拍，發展商以底價1.2億元投得，成功統一物業。



發展商代表、手持1號牌的富豪物業代理董事衞振聲表示，上述地盤將與毗鄰的青山道301及303號合併發展，屆時地盤面積約5,260平方呎，發展方案待定。他又表示，由於青山道301及303號屬二級歷史建築，集團與政府部門研究保育細節。

富豪物業衞振聲：與政府部門研究保育細節

上述完成強拍的長沙灣青山道291至293號舊樓，早於1955年落成，為一幢樓高5層的商住大廈，地下部分為商舖，並設兩條公用樓梯，鄰近家壹及元州邨等，距離港鐵長沙灣站約8分鐘步程，其地盤面積約2,880平方呎，如以地積比率9倍重建發展，最高可建總樓面約25,920平方呎。發展商於2021年底就上述項目申請強拍，當時項目現況市值逾1.39億元。

至於毗鄰青山道301及303號舊樓為二級歷史建築、單幢式戰前唐樓。

長沙灣青山道301及303號為二級歷史建築，將與完成強拍的青山道291至293號地盤合併發展。（網上圖片）