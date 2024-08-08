舊樓強拍｜黃竹坑合隆工業大廈強拍　會德豐底價7.28億統一業權

黃竹坑道52號合隆工業大廈今日（8月8日）進行強拍程序，物業由會德豐地產於2022年提出強拍申請，另於2024年6月批出強拍令，底價7.28億元。現場所見，會德豐地產代表在沒有人競爭下，成功以底價統一該大廈業權。



地盤可建總樓面約11.75萬呎

上述物業為黃竹坑道52號合隆工業大廈，目前一幢樓高13層的工廈。該廈早於1971年落成入伙，至今樓齡約53年，該項目地盤面積7830平方呎，若以地積比率約15倍重建發展，涉及可建總樓面約11.75萬平方呎。

會德豐地產在申請強拍令時持有該大廈85%業權，目前該廈仍有6伙物業仍未成功收購，發展商亦於批出強拍令期間曾兩度出價收購，惟仍遭小業主拒絕。