益兆何文田新盤名鑽涉80伙、最細423呎　定價參考九龍塘豪宅新盤

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅名鑽「One Princeton」今日（19日）上載樓書，項目涉及80伙。益兆集團控股副總裁林浩表示，短期內對外開放示範單位預約參觀，定價會參考鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區新盤售價。



項目提供80伙，標準樓層一梯6伙，共用兩部升降樓，單位實用面積由423至1,610平方呎，標準戶型涵蓋兩房至三房間隔，分別各佔39伙。另設有1伙三房，以及1伙四房連平台及天台特色戶。

項目提供80伙，標準樓層一梯6伙，共用兩部升降樓。

最細一伙423平方呎 屬兩房間隔

戶型分佈方面，當中兩房單位實用面積423至533平方呎，涉及39伙；三房單位實用面積671至821平方呎，涉及39伙；三房連平台及天台單位實用面積1,083平方呎，涉及1伙；四房連平台及天台單位實用面積1,610平方呎 ，涉及1伙。

當中最細一伙為2樓至17樓D室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔。另最大一伙為18樓A室，屬四房間隔，實用面積1,610平方呎，連491平方呎平台，以及1342平方呎天台，內置樓梯上落。

益兆集團控股2023年3.5億完成補地價

據知，上述重建項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。

益兆集團控股副總裁林浩。(左）