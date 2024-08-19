內房雅居樂柏架山5萬呎地盤被接管出售　收購成本高達33億

再有內房資產被接管。第一太平戴維斯表示，受接管人委託為代理公開邀約出售英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤（下稱地盤）。地盤面積約5萬平方呎，最大可建樓面面積約44.8萬平方呎。據了解，該地盤原先由內房雅居樂集團（3383）擁有，於2022年獲批建兩幢住宅大廈，提供592伙。



地盤收購成本33億 原由內房雅居樂擁有

上述項目意向邀請截止日期為今年10月2日正午12時。第一太平戴維斯投資部資深董事陳汝軒續指，地盤收購成本為33億元。項目建成後預計能提供逾500個住宅單位及逾190個車位。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，地盤已完成強拍及合併地塊等程序，並已完成一期平整工程，地政總署亦已批出基本條款。買家無需費心處理複雜的規劃和批地程序，購入後即可銜接後續發展。

雅居樂原先計劃興建兩幢層住宅大廈

據城規會資料，上述位置為鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號和毗連政府土地，該地盤佔地約49,967平方呎。 住宅部分計劃興建兩幢30至34層高層住宅大廈。

建築物高度由原先的120米（主平基準以上）放寬約19%至142.5米，提供600伙，平均每伙面積約714平方呎，另連7,535平方呎的非住用樓面作為會所、幼兒園等設施。

柏架山項目原由雅居樂獨資擁有

據雅居樂集團（3383）2023年年報資料，該集團目前持有上述英皇道柏架山道項目及九龍塘義本道項目。其中英皇道柏架山道項目由該集團100%獨資擁有。

英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤。

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事實上，雅居樂近期也有放棄收購地盤發展項目。如在上周一市場傳出，內房雅居樂正在收購的畢架山義本道8至10號涵碧別墅，一伙三房單位連同租約及1個車位以1,428萬元沽出，呎價11,525元。

上周賤賣畢架山義本道收購項目部份單位 勁蝕一半

據悉，單位由雅居樂主席陳卓林所持有，他於2018年以3,097.5萬元買入至今轉售，帳面勁蝕1,669.5萬元，單位大幅跌價54%，蒸發半層樓。

由於發展商突然蝕賣正在收購的項目單位，市場人士估計雅居樂或放棄整個收購項目，至於其他由發展商持有的單位也正在市場上放售。