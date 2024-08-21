宏安鰂魚涌FINNIE周六盡推60伙　折實價428.8萬　暫超購逾6.5倍

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE，落實本周六（24日）首輪銷售60伙，折實售價由428.8萬元起，屬一房間隔。截至昨日傍晚下午6時，項目已接獲逾450個認購意向登記，以首輪銷售60伙計，超額認購逾6.5倍。另本周五起以招標形式發售項目全數8伙特色單位。



首輪銷售60伙 折實價428.8萬

該批首輪銷售60伙單位折實售價由428.8萬元至854.3萬元，折實呎價17,502至23,470元。入場一房屬3樓A室，實用面積245平方呎，扣除最高折扣後，折實價428.8萬元，呎價17,502元。

分為A組大手客組別、B組散客組別

據銷售安排指，首輪銷售於九龍尖沙咀天文臺道8號1樓進行，分為A組大手客組別，以及B組散客組別。其中A組大手客最少買2伙，最多可買4伙，惟不可揀選多於2個一房單位。至於，B組散客組別，最多可買1至2伙。

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述FINNIE地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」持有，早前以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。