為方便返學 三內地學生合租NOVO LAND兩房 預繳一年租涉資18萬
撰文：黃祐樺
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住宅租務轉旺，屯門NOVO LAND有兩房戶獲三名內地學生合租，因見屋苑到大學乘車只需5分鐘方便往返，加上亦可分擔決定房租，即預繳一年租金涉資18萬元。
祥益地產區域董事袁思賢表示，是次租賃成交為NOVO LAND2B期2座高層B室，實用面積434平方呎，屬兩房間隔，單位新近以月租1.5萬元租出，呎租34.6元。
三名內地學生合租兩房 預一年租金18萬
據知，新租客為三名內地學生，因見屋苑到大學乘車只需5分鐘，方便往返，且單位為全新戶及附發展商裝修連全屋電器可以使用，可不用大量添置即可入住。加上三人亦可分擔決定房租，即預繳一年租金，涉資18萬元。
據知，業主於2023年以約652萬元買入，以是次租金計，單位租金回報2.8厘。
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