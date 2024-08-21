為方便返學　三內地學生合租NOVO LAND兩房　預繳一年租涉資18萬

住宅租務轉旺，屯門NOVO LAND有兩房戶獲三名內地學生合租，因見屋苑到大學乘車只需5分鐘方便往返，加上亦可分擔決定房租，即預繳一年租金涉資18萬元。



祥益地產區域董事袁思賢表示，是次租賃成交為NOVO LAND2B期2座高層B室，實用面積434平方呎，屬兩房間隔，單位新近以月租1.5萬元租出，呎租34.6元。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

三名內地學生合租兩房 預一年租金18萬

據知，新租客為三名內地學生，因見屋苑到大學乘車只需5分鐘，方便往返，且單位為全新戶及附發展商裝修連全屋電器可以使用，可不用大量添置即可入住。加上三人亦可分擔決定房租，即預繳一年租金，涉資18萬元。

據知，業主於2023年以約652萬元買入，以是次租金計，單位租金回報2.8厘。