上環195呎納米盤258萬平沽　連5厘回報租約　上手6年大蝕讓37%

樓價回落，納米樓成蝕讓重災區。上環文景大廈一伙195平方呎開放式單位，新近以258萬元沽出，呎價13,231元，重回2014年水平。原業主於6年前買入單位，現帳面蝕讓152萬元，單位大幅貶值近4成，創屋苑最大蝕幅個案。



中原地產分行客戶經理姚淑芬表示，該單位為文景大廈低層D室，實用面積195平方呎，開放式間隔，為大廈最細的戶型。原業主於年初叫價350萬元連租約放盤，期間兩度減價至270萬元，最終成功於近日獲新買家議價以258萬元承接，折合呎價13,231元。

單位目前有租客以每月1.1萬元承租，料新買家即享5.1厘租金回報。

2018年買入價410萬 六年貶值37%

資料顯示，大廈於1985年落成，提供70伙單位。位處對落一層的D室單位曾於2023年1月以330萬元沽出，呎價16,923元。可見是次單位成交價較一年半前大幅回落22%。

原業主於2018年以410萬元買入上址，持貨逾6年轉手帳面蝕讓152萬元，單位貶值37.1%。