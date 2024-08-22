葵涌工廈iCITY單月錄20宗租賃成交　呎租高見29.3元

新式工廈租賃暢旺。金朝陽集團發展的葵涌新式工廈項目iCITY，自今年初入伙後，租賃市場反應熱烈；而在過去一個月，市場更錄得近20宗租賃成交。



利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，在過去一個月錄得成交中，最高呎租為一個中層工作間，建築面積約444平方呎，附基本裝修，近日以每月13,000元租出，折合每方呎租金約29.3元。據悉，原業主以約410萬元購入上述單位，現享租金回報約3.8厘。

成交資料顯示，iCITY入伙至今的租務成交，每平方呎租金介乎27元至31元；至於租客類別，則主要為中小企、創意工作室及IT公司等。

再指，隨着美國聯儲局有機會於今年底減息，估計今年底工廈市況表現平穩並呈略為向上趨勢，都將利好優質新式工廈市場的買賣及租賃交投。

金朝陽葵涌工廈iCITY。