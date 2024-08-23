龍豐藥房老闆謝少海1800萬沽上水皇府山相連戶　帳面大賺逾六球

市場再錄名人沽貨。據市場消息指，有「藥房大王」之稱、本地連鎖藥房龍豐藥房老闆謝少海，新近以1,800萬元沽出上水皇府山5座高層A及B室相連戶，是次合併轉手帳面賺逾六球離場。



據市場消息指，是次成交為上水皇府山5座高層A及B室相連單位，實用面積共1,744平方呎，新近以1,800萬元沽出，呎價10,321元。

上水皇府山。

「藥房大王」謝少海沽上水皇府山A及B室相連

據資料顯示，原業主為有「藥房大王」之稱、本地連鎖藥房龍豐藥房老闆謝少海。其中，上水皇府山5座高層A室，由謝少海於2006年以旗下「大豐發展有限公司」名義入市，當時造價601.79萬元。至於B室則由謝少海父親謝樹源於2006年以590.66萬元買入，其後2017年謝少海以遺囑執行人方式承繼單位。

換言之，如以上述兩伙高層A及B室當年買入價合共1,192.45萬元計，是次合併轉手，期內升值607.55萬元或50.9%。

謝少海2021年沽大埔地舖 五年賺近1900萬

值得留意的是，連鎖藥房集團龍豐近年積極擴張，最新市傳以約40萬元承租區內大埔廣場一個面積近萬呎的巨型舖位開設龍豐Mall。

而老闆謝少海曾不時沽出地舖物業，當包括於2021年以6,740萬元易手大埔鄉事會街9號寶蓮樓地下2A號舖，持貨五年帳面升值接近1,900萬元或四成。另於同年2月份以5,300萬元，沽出粉嶺聯和墟和豐街37至43A號新景樓地下B及C舖。