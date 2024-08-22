發展商變陣！紅磡必嘉坊．曦匯轉賣為租　恒地林達民︰採彈性策略

恒地（0012）將旗下紅磡項目必嘉坊．曦匯貨尾單位「轉賣為租」，推出一星期即錄20宗租務成交，租客絕大部分為內地生，月租水平達1.6萬元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓價與租金走勢背馳，集團將繼續按市場需要，採取彈性策略。



林達民指出，在政府多方面積極搶人才的政策下，讓住宅租務市場的剛性需求大增，近日留意到特別在市區一帶的全新現樓盤源更見一貨難求，亦知悉BAKER CIRCLE DOVER的租盤可說是「見一間走（承租）一間」，相當渴市。因此在現階段採取惜售的態度，同時又希望配合到政策所激活的租務需求，於早前推出部份現樓單位回應市場。

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開放式戶、一房呎租超過70元

再指，在單位租盤回報方面，早前因應市場所推出的BAKER CIRCLE DOVER租盤單位，不足一星期已極速接獲逾20伙承租，當中不少開放式單位實用面積每平方呎租金高達71.8元；一房單位實用面積每平方呎租金更錄得73.3元，代表租金回報相當理想。

至於，未來會否加推其他樓盤放租，集團會繼續按市場需要，採取彈性策略，按不同地區的需求再考慮是否推出其他現貨單位供租賃。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民。

必嘉坊．曦匯數天錄20宗租務、月租1.4萬

恒地日前推出必嘉坊．曦匯開放式單位開放招租，放盤一星期即錄20宗租賃成交，當中8伙是實用面積202平方呎的D室，全包價月租1.4萬元，即呎租約69元。發展商首階段推出20伙單位放租全數獲租後，再加推1房及2房位招租，1房月租1.9萬元，2房月租約2.5萬元。

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必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯。（梁鵬威攝）

啟德現樓新盤THE HENLEY III另推出35伙招租 租金約1.6萬元起

另外，同系的啟德現樓新盤THE HENLEY III，發展商近日亦將項目34伙開放式及1房戶推出招租，單位實用面積由229平方呎至540平方呎，當中開放式戶佔25伙，意向租金約1.6萬元至1.7萬元，1房提供9伙，租金約2萬至2.2萬元。

最平租金單位為3A座2樓E室開放式戶，實用面積238平方呎，以月租約1.6萬元計，呎租67.2元。