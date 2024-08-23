青衣街坊計完數　擲835萬入市灝景灣　有感三房抵買過兩房｜多圖

二手市場疲弱，青衣有買家最初物色區內兩房單位，因見青衣灝景灣有三房單位放盤且有一定議價空間，於計完數發現灝景灣三房抵買過兩房，即擲835萬元入市。



青衣灝景灣三房835萬元沽

利嘉閣地產分行助理分區經理梁均耀表示，是次成交為青衣灝景灣10座低層E室，實用面積約684平方呎，屬三房套間隔，座向西，外望開揚園景，單位最初用作投資收租用。

雖然近期租金升幅熾熱，不過業主因有意減磅，決定於今年7月以899萬元叫價放盤，新近以835萬元出，呎價約12,208元。

↓↓青衣灝景灣10座低層E室↓↓

灝景灣兩房售價賣近800萬 買家計完數發現三房「抵啲」

代理又透露，新買家為區內客，早前經代理物色區內兩房單位，因得知上述三房業主有意下調價格並有一定議價空間。加上灝景灣兩房單位售價賣近800萬元，買家於計完數發現可負擔三房，認為三房「抵啲」。

另亦經考慮到自身已在青衣區租住一段時間，熟悉區內環境，且見單位間隔四正，遂決定入市自住。

上手持貨8年微升10萬

據悉，原業主在2016年以約825萬元買入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面微賺約10萬元，單位期內升值1.2%。梁均耀補充，該屋苑現有約88個單位放盤，最低入場費由約682萬元起。