創科實業副主席8.28億買山頂3幢洋房

由何崇本家族所持有的山頂道99號、101號、103號的3幢洋房，於8月初全數沽出，成交價為8.28億元，呎價約57,676元。新買家透過公司名義入市，其公司董事為創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill，是次入市較撤辣前慳稅8,901萬元。



創科實業副主席8.28億買山頂道3幢洋房

翻查資料顯示，是次成交為山頂道99號、101號、103號合共3幢洋房，於8月初以8.28億元沽出，總樓面面積達14,356平方呎，呎價約57,676元。

據資料顯示，新買家屬以公司名義入市，涉及為SUNTECH INNOVATION COMPANY LIMITED，其中一名公司董事為Stephan Horst Pudwill，與創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill同名，料為同一人。

創科實業副主席Stephan Horst Pudwill。

撤辣後公司名入市、慳稅8901萬

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約3,519萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及1.242億元，反映撤辣後慳稅8,901萬元或72%。

山頂道99號、101號、103號。

成交價較上月市傳價8.6億低3200萬

何氏家族早前將項目推出市場放售，隨即獲多名準買家洽購，上月曾市傳以8.6億元售出，當時有代理形容該成交價為「海嘯價」，現最新成交價較市傳價低出3,200萬元或3.7%。

上述山頂道99號、101號、103號地盤由何崇本家族早年買地自行發展，於2003年2月落成，共設3幢洋房，每幢面積分別為5,067平方呎、4,627平方呎，以及4,662平方呎，總樓面面積達14,356平方呎。