名店街降級　尖沙咀廣東道20年來首錄茶餐廳進駐　月租26萬

近年經濟環境轉差，市民消費降級，尖沙咀「名店街」廣東道出現平民化，最新罕錄茶餐廳進駐，為過去20年來首宗，每月租金26萬元，呎租約173元。最新租金較鄰近舖位低出35%，更較高峰期下跌87%近9成。



上述舖位為尖沙咀廣東道68至80號恒利大廈地下3A號舖，建築面積1,500平方呎。現址為TFS Outlet，於2021年起以40萬元月租租用該舖。市場消息指，最新舖位獲一間茶餐廳接手，月租下降至26萬元，減幅約35%，折合呎租約173元。

20年來首錄茶餐廳進駐、租金低鄰舖35%

代理指，是次為廣東道近20年來首次錄得茶餐廳進駐。而舖位毗鄰的2號舖及4號舖現分別由時裝店及英皇珠寶承租，租金為40萬元。可見是次舖位租金較其低出14萬元約35%。

資料顯示，舖位早於20年前曾由怡園粥麵承租，惟於2005年3月已遷出，其後獲不同的零售店承租。高峰期一間珠寶店曾斥每月200萬元租用舖位，最新租金較高峰期大跌87%接近9成。