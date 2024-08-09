何崇本家族8.28億沽山頂道3幢洋房　市傳創科實業副主席大手買入

豪宅市場再錄大額成交，由何崇本家族所持有的山頂道99號、101號、103號合共3幢洋房於昨日正式以8.28億元沽出，呎價約57,676元。據悉，新買家為創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill。



山頂道99號、101號、103號地盤由何氏家族早年買地自行發展，於2003年2月落成，共設3幢洋房，每幢面積分別為5,067平方呎、4,627平方呎，以及4,662平方呎，總樓面面積達14,356平方呎。根據成交記錄冊顯示，3幢洋房最新於昨日以8.28億元沽出，折合呎價約57,676元。

創科實業副主席買入、上月市傳以8.6億「海嘯價」成交

何氏家族早前將項目推出市場放售，隨即獲多名準買家洽購，上月曾市傳以8.6億元售出，當時有代理形容該成交價為「海嘯價」。現最新成交價較市傳價低出3,200萬元或3.7%。據悉，是次新買家為創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill。

老牌何氏家族同月沽種植道4幢洋房 單月套現20億

據了解，何氏家族於本月曾以11億元沽出種植道4幢洋房，成交物業為山頂種植道46號A至D號屋，實用面積4,060至4,432平方呎，一律四房四套房間隔，戶戶連平台、花園、泳池、天台及車位。

其中，面積最大為A號屋，實用面積4,432平方呎，連面積649平方呎平台、1,492平方呎花園及855平方呎天台。如計及其家族本月兩宗大額成交，即單月套現20億元。