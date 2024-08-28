長隆副總裁5060萬買白石角朗濤、成交期三年　屋苑有呢啲名人入市

豪宅市場受買家追捧，吸引不少內地企業高層來港入市。當中，廣東長隆集團副總裁蘇展航以聯名方式，擲逾5,060萬元買白石角朗濤低座花園複式戶，成交期約三年。



廣東長隆副總裁逾5060萬買朗濤花園複式戶

據資料顯示，是次成交為大埔白石角朗濤低座花園複式戶，實用面積2,736平方呎，連635平方呎私人花園，於7月底以逾5,060萬元沽出，呎價逾1.85萬元，入市時採「1080天備用二按提前入住付款計劃」，同時獲提前付清樓價最多7.75%現金回贈等。

翻查資料，該買家以聯名方式買入上述單位，涉及為蘇展航（SU ZHANHANG）、李思芸（LI SIYUN），其英文名以普通話拼音，其中一名業主與廣東長隆集團股份有限公司副總裁蘇展航同名，料為同一人。

ONTOLO朗濤。（洪業銘攝）

無綫《3日2夜》主持吳紫韻1963萬買低層三房

而事實上白石角朗濤亦曾錄不少名人入市，當中包括無綫《3日2夜》主持吳紫韻於2022年初以招標形式擲1,963萬元買入朗濤9A座一伙1,208平方呎的低層三房單位，當時吳紫韻以首置名義入市，繳交稅款73.61萬元，佔樓價3.75%。

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藝人朱慧珊公司名逾6,100萬入市朗濤

其次，藝人朱慧珊亦以公司名義擲逾6,100萬元買入大埔白石角新盤朗濤一伙近2,800平方呎的低座花園複式戶，由於朱慧珊屬撤辣後公司名義入市，稅款僅約261.8萬元，料較撤辣前入市可慳稅662.3萬元。