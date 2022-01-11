無綫《3日2夜》主持吳紫韻　斥近2000萬買白石角千呎新盤豪宅

臨海發展的大埔白石角向來為名人、明星聚居地區，市場消息透露，TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（PURPLE）在去年底亦成功進駐該區，斥資近2,000萬元買入大埔白石角新盤朗濤一個面積逾千呎的三房單位。

據區內代理消息，吳紫韻買入的單位為朗濤9A座低層戶，實用面積1,208平方呎，採三房間隔。據悉，單位在上月中透過招標形式買入，成交價1,963萬元，呎價約16,250元。據了解，是次吳紫韻入市以首置名義入市，繳款高達73.61萬元，佔樓價高達3.75%。

吳紫韻覆傳媒買樓是「all in or nothing」

吳紫韻回覆傳媒表示，過去都是與家人一同投資，是次買入白石角新盤為首次置業，又指若沒有家人幫助，沒有本事獨力負擔首期買樓，又直指今次買樓是「all in or nothing」，自己會用大部分人工去供樓。

吳紫韻網上透露成功買樓

事實上，在踏入2022年首天，吳紫韻已率先在其社交媒體上開Post透露成功上車，「短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。」吳紫韻過去拍攝的電視節目包括《美女廚房》、《娛樂新聞台》、《愛‧回家》、旅遊節目《3日2夜》主持等。

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白石角新晉豪宅為名人集中地

白石角一帶新晉豪宅一直為名人、明星集中地，如王祖藍夫婦於2015年以1.14億元，買入逸瓏灣 II 頂層特色戶，呎價達40,684元，創當時屋苑新高。王祖藍夫婦及後再以3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位。

而藝人陳小春於2011年亦斥約2,900萬元買入天賦海灣第一期的高層四房戶，其妻應采兒及後再斥700多萬元入市逸瓏灣 II 一個細單位。而屋苑其他業主還有黎瑞恩、胡杏兒等。