藝人朱慧珊公司名6100萬買朗濤花園複式戶　一件事被網民講足廿年

市場再錄得名人入市個案。藝人朱慧珊新近透過公司名義，以逾6,100萬元買入大埔白石角新盤朗濤一伙近2,800平方呎的低座花園複式戶。由於屬撤辣後公司名義入市，料慳稅662.3萬元。



藝人朱慧珊公司名買白石角新盤朗濤

據資料顯示，是次成交為大埔白石角朗濤一伙低座花園複式戶，實用面積2,775平方呎，連824平方呎私人花園，於7月底以逾6,100萬元沽出，呎價2.2萬元。

翻查資料，該買家以「FAMOUS ELEGANT LIMITED」入市，其公司董事朱慧珊（CHU, WAISHAN JACLYN），與香港主持人、前亞洲電視及無綫電視女藝員朱慧珊同名，料為同一人。

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撤辣後公司名入市 料慳稅662.3萬

由於是次成交於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約261.8萬元，佔樓價約4.25%。假如朱慧珊於撤辣前以公司名入市，則需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及約924萬元，反映撤辣後慳稅662.3萬元或71.7%。

ONTOLO朗濤。（洪業銘攝）

2021年8280萬沽淺水灣道3號 大賺5162萬

事實上朱慧珊今次亦非首次以公司名入市，其中於2021年以8,280萬元沽出用公司名義與丈夫賈鈞鵬聯名持有的南區淺水灣道3號中層四房連2個車位，實用面積1,741平方呎，當時持貨逾16年，帳面賺5,162萬元離場。

曾為亞視主持人 2004年邀請岩布仙尼為亞視台慶唱生日歌

朱慧珊曾為亞洲電視主持人，其中一宗經典趣事為2004年朱慧珊於亞視台慶邀請前AC米蘭球員岩布仙尼為亞視唱生日歌的「Happy Birthday to me」事件，事件早已過去20年至今仍然為人津津樂道。