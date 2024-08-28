差估署：7月私樓租金指數報194.1點　按月上升約1.09%　連升5個月

據差估署最新資料，2024年7月份私樓租金指數報194.1點，較6月的192點，按月上升約1.09%，連升5個月。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報198.1點，按月升1.12%；大型單位（D、E類）報150.5點，按月升1.28%。



C類單升幅最多

至於細分各類戶型，全線按月報升 。當中升幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報164.5點，按月升1.73%；B類單位（431至752平方呎）報193.5點，按月升0.89%；A類單位（面積431平方呎或以下）報215.2點，按月升約1.32%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報154.3點，按月升約1.05%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報142.2點，按月升約1.5%。

萊坊王兆麒：預計今年租金繼續上升5至8%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。