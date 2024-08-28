退休人士見樓價跌 趁機「Full Pay」325萬買屯門市廣場兩房自住
撰文：黃祐樺
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二手住宅樓價回落，有退休人士趁機「Full Pay」325萬元買屯門市廣場兩房自住。上手業主持貨至今17年，是次轉手帳面大賺逾兩球離場。
退休人士見樓價跌、「Full Pay」自住
祥益地產區域董事袁思賢表示，是次成交為屯門市廣場1座中層A室，實用面積325平方呎，屬兩房間隔，終累減40萬元以325萬元沽出， 呎價1,0000元。
至於新買家為退休人士，因鍾情屯門市廣場坐落於市中心地帶，生活配套齊備，見樓價回落趁機買多間自住，經睇樓後決定「即睇即買」Full Pay買入自住。
持貨至今17年帳賺逾兩球
參考同類成交單位為1座中層A室，實用面積相同，較今次成交單位低3層，於2022年11月以413萬元沽出，反映同類中層造價近兩年賣平88萬元。另據恒生網上銀行估價則為353萬元。即最新成交價較估價低28萬元或7.9%。
至於，原業主於2007年以約95.8萬元購入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面獲利229.2萬元，單位升值逾2倍易手。
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