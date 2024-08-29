朗賢峯IIA期示位曝光　日式、北歐極簡主義　睡房改半開放式書房

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯，新近開放一對示範單位予傳媒參觀，發展商又預告有機會短期內推出第IIA期首張價單。



融合日式侘寂與北歐極簡主義概念

當中，第IIA期第1座7樓E室經改動示範單位，融合日式「侘寂」與北歐極簡主義概念，同時運用自然元素和柔和色調。 客廳鋪設淺色六角圖案橡木地板，搭配亞麻紋理壁紙，中間擺放一張雙人沙發，配搭胡桃木茶几、地毯及意大利拋光大理石牆面。飯廳亦擺放一張三人餐桌，上方懸掛吊燈。

另單位採開放式廚房配以桐色廚櫃面板、翠綠色馬賽克磚及淺色檯面，融合日式和風與北歐簡約美學。浴室牆面以碎石馬賽克鋪砌，搭配雲石洗面盆和胡桃木鏡櫃。

↓↓第IIA期第1座7樓E室經改動示範單位↓↓

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一睡房改為半開放式書房 採用雙趟門設計靈活性

另外，一睡房改為半開放式書房，採用雙趟門設計靈活性。房內擺放書桌和座椅外，靠窗位置擺放雙座位大型藤製躺椅。至於主人睡房放置睡床後仍可三面落床，設大型觀景窗外望戶外景。同時設有胡桃木質梳妝台及約3米高的開放式衣櫃。

↓↓第IIA期第1座7樓E室無改動示範單位↓↓

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單位客廳與兩間睡房採橫向排列

另外，第IIA期第1座7樓E室無改動示範單位，單位客廳與兩間睡房採用橫向排列，景觀同向，設三合一露台即結合了露台、工作平台及冷氣機平台的設計。單位間隔四正，層與層之間的高度達到3.3米，在門口玄關的左面亦設一組嵌入式儲物櫃。

廚房設特大的L型煮食檯面，還配備了基本電器，而浴室採用了帶紅色的木質瓷磚、大理石瓷磚和青銅金屬修飾。

另全屋的窗戶採用IGU雙層中空玻璃，有效地達到隔音隔熱的效果。兩間睡房都配備了落地玻璃窗，確保室內採光度充足。