會地藍田KOKO系列累沽803伙　擬日內公布新價單｜現樓示位曝光

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO今日（28日）公佈最新銷售部署，以及首度開放現樓示範單位及會所予傳媒參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，市場預測美國9月減息，集團亦會推出KOKO系列餘下單位應市，最快日內公布新價單。



KOKO系列累沽803伙 吸金77.5億元

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，KOKO系列共沽出803伙，佔可售單位81%，套現77.5億元，平均成交金額為995萬元，呎價20,018元。至於第三期KOKO ROSSO及KOKO MARE及共沽出555伙，佔可售單位85%，套現44.83億元，成交呎價19,014元。

↓↓會所環境↓↓

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（柳英傑攝）

目前有33伙單位正在放租

會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目由7月2日收樓後，已經有539宗成交完成買賣手續，佔成交量的97%。適逢暑假租務旺季，目前項目只有33伙單位正在放租，而8月型今共錄10宗租賃成交，一房單位平均租金為1,8000元，呎租59元，兩房月租為21,500元。

今日開放現樓示範單位為第6座23樓F單位，屬兩房連梗廚間隔，實用面積497平方呎，客飯廳方正實用，主人房設有L型玻璃窗，可以外望周遭山景，遠眺飛鵝山。

↓↓6座23樓F室示範單位↓↓

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另一個開放的現樓示範單位為KOKO ROSSO 第9 座5樓D室 ，實用面積為464平方呎，屬兩房連梗廚間隔，單位不設玄關 ，客飯廳方正實用，廳長 5.5 米，廚房設L型工作台面，外望園林池景。

↓↓9座5樓D室示範單位↓↓

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