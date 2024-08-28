私樓指數創8年新低　利嘉閣陳海潮： 如減息不如預期、樓價恐跌9%

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，7月份私樓售價指數報296.8點，按月跌約1.88%，創2016年10月304.3點以來的8年來新低。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月份樓價跌幅擴大，主要受統計期內新盤低價開售，直接拖累二手樓價跟隨作較大幅度降價所致。近期所見，新盤仍以低價推出，相信8月份樓價繼續受壓再跌1%，而9月料續跌0.5%，預測第三季樓價跌幅最終亦會相應擴大至3.35%。



如減息幅度較預期少及緩慢 全年樓價跌幅恐擴大至9%。

減息預期將成第四季市況其中一個轉捩點，期望屆時市場氣氛可以好轉，交投回升之下，倘樓價得以平穩橫行整固，則全年樓價跌幅約6%。不過，一旦減息幅度較預期少及緩慢，加上新盤仍以低價發售，則料第四季樓價將再跌2%至3%，屆時全年樓價跌幅恐擴大到8%至9%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮

租金連漲5個月累升5.26%

差估署租金指數方面，7月份按月再升1.09%，今年自3月起已連升5個月，累升5.26%，而今年首7個月合計也升了4.35%。

陳海潮指，受惠暑期旺季，料下次公布的8月及9月份租金升幅將進一步擴大，整個第三季租金料升4.15%。縱然第四季少了留學生客，或略為轉靜，但在專才及高才持續流入下，租金仍有一定支持，料第四季可再升2%，則全年租金升幅可望達8%至10%。